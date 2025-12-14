پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: صدور آرای سبز و اجرای احکام جایگزین حبس، نقش مؤثری در عملیاتی شدن برنامههای زیستمحیطی استان داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، در مراسم تجلیل از قضات صادرکننده آرای سبز، با اشاره به جایگاه ویژه استان در سه حوزه آبریز منتهی به دریاچه ارومیه گفت: وجود این حوزههای آبریز، در کنار تالابها و غارهای طبیعی، اهمیت محیطزیست آذربایجان غربی را چند برابر کرده است.
یاسر رهبر دین با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در صیانت از محیطزیست، افزود: پیگیریهای جباری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و همکاران، در تأمین حقآبه دریاچه ارومیه و حفاظت و احیای تالابها، در کنار همراهی قضات در صدور آرای سبز و اجرای احکام جایگزین حبس، نقش مؤثری در عملیاتی شدن برنامههای زیستمحیطی استان داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت پسماندهای ساختمانی اظهار کرد: ساماندهی نخالههای ورودی به شهرها با همکاری دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمی در دستور کار قرار دارد و این موضوع از اولویتهای مدیریت شهری و زیستمحیطی استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگیهای مناسب، ابراز امیدواری کرد: با مدیریت صحیح منابع آب و همکاری همه دستگاهها، حقآبه تالابها و دریاچه ارومیه در ماههای پیشرو به شکل بهتری تأمین شود.