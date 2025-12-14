به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام والمسلمین طاهری گفت: در استان گلستان نیز، با توجه به وجود موضوعات و ظرفیت‌های گوناگون که کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر هستند، متأسفانه آن‌گونه که شایسته است به مردم عزیز کشور معرفی نشده بود.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری گفت: این برنامه توانست گام بسیار مهم و مؤثری در جهت معرفی ظرفیت‌های استان گلستان به مردم ایران بردارد.

او افزود: برنامه «ایران جان» یکی از اهداف مهم خود را تقویت نشاط اجتماعی و تحکیم وحدت و همبستگی ملی در شرایط کنونی کشور، به‌ویژه در برابر دشمنی‌ها و تهدید‌های موجود، قرار داده است که خوشبختانه در تحقق این اهداف نیز بسیار موفق عمل کرده است.