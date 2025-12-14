پخش زنده
به دنبال بارندگی دو روز گذشته ۶۰ درصد از سازههای آبخیزداری روستای فاریاب از توابع شهرستان رودان آبگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان، گفت: در این بارندگیها ۲۰۰ هزار متر مکعب آب پشت سازههای آبخیزداری روستای فاریاب ذخیره شده است.
علی معلمی افزود: این امر تأثیر مهمی در تغذیه آبخوانها، کنترل سیلابهای فصلی و کاهش فرسایش خاک دارد.
روستای فاریاب ۱۷ سازه آبخیزداری با ظرفیت ۳۰۰ هزار متر مکعب دارد.