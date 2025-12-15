پالایشگاه فجر جم تا پایان امسال به طور کامل وارد مدار میشود
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: پالایشگاه فجر جم تا پایان امسال بهطور کامل وارد مدار تولید میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سخاوت اسدی با اشاره به خسارت وارد شده به پالایشگاه فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: با تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، پالایشگاه فجر جم تا پایان سال جاری به طور کامل وارد مدار تولید میشود.
وی ادامه داد: همچنین فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی نیز در سه ماه نخست سال آینده بهطور کامل وارد مدار تولید خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس یادآور شد: پارس جنوبی این روزها در اوج کار و ساختوساز داخلی قرار دارد؛ جایی که ۱۸.۵ میلیارد دلار طرح تنها با توان مهندسان و کارگران ایرانی در حال اجراست.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر حدود ۱.۵ میلیون قطعه در صنعت نفت و گاز داخل کشور ساخته شده و واردات قطعات از حدود ۲.۵ میلیون به کمتر از یک میلیون کاهش یافته است؛ این یعنی حرکت جدی کشور از وابستگی به سوی استقلال صنعتی.