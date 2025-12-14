بانوان فعال رسانه در مشهد با آیت الله علم الهدی دیدار و دغدغه های صنفی و اجتماعی خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی امروز در جمع بانوان فعال رسانه در مشهد با تبریک ایام میلاد فرخنده حضرت زهرا (س) گفت: وقتی کسی حجاب را رعایت نمی کند عمل حرامی را انجام داده است که حسابش با خداوند است اما این بی حجابی سبب رخداد ناهنجاری در جامعه و کشاندن روابط زن و مرد از سطوح انسانی به سطوح حیوانی می شود که باید با آن برخورد شود.

آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: افراد باید ملزم به اجرای رفتارهای مطابق با هنجارهای اجتماعی و رعایت قانون در جامعه شوند.

امام جمعه مشهد اظهار داشت: رسانه یک سنگر با عظمت و یک جبهه مقدم مقابل دشمن است و شما مجاهدان با فضیلت در این جبهه فوق العاده اصیل در حال خدمت هستید و می توانید دشمن را به زانو در آورید.

آیت الله علم الهدی تاکید کرد: خبرنگار باید در هنگام تولید و انتشار، رضای خداوند را در نظر داشته باشد و تحت تاثیر جو رسانه ای قرار نگیرد بلکه خود جریان ساز و جو شکن باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود : بانوان با توان گسترده احساس و عاطفه خویش می‌ توانند اثر گذاری بیشتری را در فعالیتهای اجتماعی به ثمر بنشانند.

وی با بیان اینکه طرفدار سرسخت ورزش بانوان هستم، تصریح کرد: «ساخت بوستان های متعدد بانوان در شهر مشهد و تجهیز آن ها با دوچرخه های رایگان و وسایل ورزشی با پیگیری های من صورت گرفته است و پیگیر ایجاد پیست موتورسواری ویژه بانوان در مشهد نیز هستم».

آیت الله علم الهدی تاکید کرد: دوچرخه سواری بانوان در محیط خیابان و دانشگاه بنا بر دستور صریح خداوند در قرآن و فتوای مقام معظم رهبری تبرج محسوب می شود و حرام است.

امام جمعه مشهد افزود: نظر من در مورد موسیقی مانند نظر رهبری و حضرت امام است و همه موسیقی ها را حرام نمی دانم مگر موسیقی های مبتذل که مصداق لغو باشد که از نظر فقه اسلام حرام محسوب می شود.

آیت الله علم الهدی گفت: موسیقی مبتذل در شان شهری با هویت و قداست وجود امام رضا (ع) نیست.

وی با بیان اینکه در مشهد چیزی به اسم گردشگر وجود ندارد و فقط زائر و مجاور داریم، گفت: ۳۲ میلیون نفر در سال برای زیارت به این شهر سفر می کنند و ۱۰ میلیون مسافر خارجی برای زیارت مشهد مقدس را انتخاب می کنند.

آیت الله علم الهدی همچنین با اشاره به اینکه موافق حضور بانوان در ورزشگاه‌ ها برای تماشای مسابقات با حفظ شئون و اختصاص جایگاههایی ویژه برای آنها هستم گفت: پیشنهادهایی برای ساخت این قسمتها در ورزشگاه ثامن ارایه کردیم که اجرایی نشد.

در ابتدای این جلسه بانوان خبرنگار و فعالان رسانه ای مختلف شهر مشهد دغدغه های صنفی و اجتماعی خویش را مطرح کردند.