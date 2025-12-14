به علت شیوع آنفولانزا، کلاس‌های دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به مدت سه روز مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: به علت شیوع و شدت یافتن آنفولانزا در خوایگاه دانشجویی دانشگاه خاتم الانبیاء این شهرستان براساس دستورالعمل‌های بهداشتی به مدت سه روز کلاس‌های درسی این دانشگاه به صورت مجازی و به مدت سه روز برگزار می‌شود.

دکتر مجید صباغان افزود: علیرغم شیوع آنفولانزا در دانشگاه خاتم الانبیاء وضعیت این بیماری در شهرستان بهبهان افزایشی نبوده است و از تمامی شهروندان درخواست می‌شود در صورت داشتن علائمی از جمله آبریزش بینی و عطسه حتما از ماسک استفاده نمایند و به مدت سه روز در محیط‌های شلوغ از جمله ادارت، مدارس حضور نیابند و نکات بهداشتی را رعایت کنند.