به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برتر والیبال ایران امروز (یکشنبه) با برگزاری دو دیدار در شهر‌های ورامین و اردکان ادامه پیدا کرد و بر این اساس تیم‌های شهرداری ارومیه و سایپا حریفان خود را شکست دادند.

تیم والیبال سایپا در بازی نخست، میزبان شهرداری ارومیه بود که تیم میهمان در این بازی با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. شهرداری ست اول را با نتیجه (۳۴ بر ۳۲) واگذار کرد، اما در سه ست بعدی با نتایج (۱۹ بر ۲۵)، (۲۰ بر ۲۵) و (۲۱ بر ۲۵) پیروز شد.

در بازی دوم، تیم‌های چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود چادرملو به پایان رسید. اردکانی‌ها ست‌های اول تا سوم این مسابقه را با نتایج (۲۵ بر ۲۱)، (۲۵ بر ۱۸) و (۲۵ بر ۱۹) بردند.

برنامه سایر بازی‌های باقیمانده از هفته ششم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

یکشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۴

رازین پلیمر - فولاد سیرجان

استقلال گنبد - صنعتگران امید

طبیعت اسلامشهر - مس رفسجان