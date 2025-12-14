پخش زنده
هفته ششم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور با پیروزی تیمهای شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برتر والیبال ایران امروز (یکشنبه) با برگزاری دو دیدار در شهرهای ورامین و اردکان ادامه پیدا کرد و بر این اساس تیمهای شهرداری ارومیه و سایپا حریفان خود را شکست دادند.
تیم والیبال سایپا در بازی نخست، میزبان شهرداری ارومیه بود که تیم میهمان در این بازی با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. شهرداری ست اول را با نتیجه (۳۴ بر ۳۲) واگذار کرد، اما در سه ست بعدی با نتایج (۱۹ بر ۲۵)، (۲۰ بر ۲۵) و (۲۱ بر ۲۵) پیروز شد.
در بازی دوم، تیمهای چادرملو اردکان و سپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود چادرملو به پایان رسید. اردکانیها ستهای اول تا سوم این مسابقه را با نتایج (۲۵ بر ۲۱)، (۲۵ بر ۱۸) و (۲۵ بر ۱۹) بردند.
برنامه سایر بازیهای باقیمانده از هفته ششم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:
یکشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۴
رازین پلیمر - فولاد سیرجان
استقلال گنبد - صنعتگران امید
طبیعت اسلامشهر - مس رفسجان