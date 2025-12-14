به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در راستای پایش اراضی ملی شهرستان فهرج توسط مامورین پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی، یک فقره تصرف غیر مجاز در بخش نگین کویر که شخص متخلف اقدام به غرس نهال در مساحت بیش از ۵ هزار مترمربع نموده بود، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی و صدور رأی قطعی از سوی مراجع قضایی، نیرو‌های پاسگاه ویژه این اداره با هماهنگی و حضور نیروی انتظامی، نسبت به اجرای حکم خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی اقدام نمودند.

محمد زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فهرج در این خصوص گفت: این اقدام ضمن احقاق حقوق عمومی و عودت اراضی ملی تصرف شده به بیت‌المال، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر مقابله با هرگونه تجاوز به انفال عمومی و زمین‌خواری است.

وی با اشاره به نقش موثر مردم در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی اظهار داشت: طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، آتش‌سوزی، قاچاق چوب، گیاهان دارویی و محصولات جنگلی و ... مراتب را با شماره گیری کد‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان که بصورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی می‌باشند اطلاع‌رسانی نموده تا از ورود خسارت‌های جبران ناپذیر به انفال جلوگیری گردد.