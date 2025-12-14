پخش زنده
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری استان قزوین برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این جشنواره، کودکان و نوجوانان با ابزارهای متنوع و خلاقانه داستانهای آموزندهای را روایت کردند؛ قصههایی که به گفته مادربزرگ قصهگویی قزوینی، برگرفته از زندگی و سرشار از نکات تربیتی و مهارتی است.
به دبیرخانه جشنواره ۲۷۱ اثر ارسال شده که ۹۶ اثر به مرحله رقابت استانی راه یافتهاند.
مرحله کشوری این رویداد در بهمنماه برگزار خواهد شد و بیش از ۱۲ نفر از برگزیدگان معرفی میشوند.
داوران جشنواره نیز با نگاه نو و توجه به تجربیات کودکان، قصههای تازه و کمتر شنیدهشده را ارزیابی کردند.
استقبال گسترده کودکان و خانوادهها نشان داد قصهگویی همچنان یکی از جذابترین راههای آموزش و انتقال تجربه است.