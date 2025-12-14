پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:صدور آرای سبز و حمایت از محیطبانان نشاندهنده حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از منابع طبیعی و حقوق نسلهای آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در مراسم تجلیل از قضات صادرکننده آرای سبز، با تأکید بر جایگاه بنیادین محیطزیست در زندگی اجتماعی گفت: محیطزیست اساس و بنیان تداوم حیات جامعه است و غفلت از آن، همه حوزهها از جمله فرهنگ، اقتصاد و امنیت منابعی همچون آب را با چالش جدی مواجه میکند.
ناصر عتباتی با قدردانی از حضور دکتر شمس در استان و تلاشهای دکتر جباری و مجموعه حفاظت محیطزیست، افزود: بیتوجهی به محیطزیست، خشم طبیعت را بهدنبال دارد و آنچه امروز در بسیاری از چالشهای زیستمحیطی مشاهده میشود، نتیجه عدم توجه به این مقوله حیاتی است.
وی با بیان اینکه حفظ محیطزیست بدون هوا و آب سالم ممکن نیست، تصریح کرد: صیانت از محیطزیست وظیفهای همگانی است و در کشور ما، این موضوع ریشه در باورهای دینی دارد؛ تا جایی که پیامبر اکرم (ص) بر احترام به طبیعت و پرهیز از آسیب به موجودات زنده تأکید فرمودهاند و ما به این آموزهها افتخار میکنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به دغدغهمندی قضات استان در حوزه محیطزیست اظهار کرد: نگاه قضات به این موضوع، نگاهی پیشگیرانه و تخصصی است و صدور آرای سبز و حمایت از محیطبانان نشاندهنده حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از منابع طبیعی و حقوق نسلهای آینده است.
عتباتی با تأکید بر لزوم بهروزرسانی قوانین و استفاده از ابزارهای نوین برای حفاظت مؤثر از محیطزیست، افزود: در بازدیدهای حقوق عامه از شهرستانها، موضوعاتی مانند پسماند، تخریب محیطزیست و حفاظت از گونههای حساس با جدیت دنبال میشود و در موارد لازم، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به حساسیت بالای مردم استان نسبت به مسائل زیستمحیطی گفت: پیگیریهای مردمی درباره موضوعاتی مانند زرد شدن درختان نشان میدهد جامعه نسبت به محیطزیست آگاه و مطالبهگر است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید تقویت شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان، آذربایجان غربی را «تابلوی زیبای خلقت الهی» توصیف کرد و افزود: وظیفه ما انتقال این ثروت خدادادی به نسلهای آینده است و افزایش نظارتها در مناطق حفاظتشده و شکار ممنوع، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از طبیعت بینظیر استان است.