به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با حضور سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در استان اصفهان، از مجموع طرح‌های بهره برداری شده، به طور نمادین دو واحد مسکونی در شهر مجلسی به مددجویان اهدا شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت:از مجموع ۵۸۲ واحد مسکونی،صد واحد مسکونی در شهر مجلسی با هم‌افزایی و مشارکت ۶ میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مشارکت ۲۳ میلیارد تومانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صندوق امداد ولایت با حدود ۹ میلیارد تومان ساخته شده است.

کریم زارع همچنین به امضای تفاهم نامه همکاری با فولاد مبارکه اشاره کردو افزود: براساس این تفاهم نامه امسال ۱۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته خواهد شد، که این مجموعه برای هر واحد ۱۰۰ میلیون توماندر نظر خواهد گرفت.

وی گفت: همچنین تأمین هزار سری لوازم خانگی، ۴۰۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ خدمات پزشکی برای مددجویان مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج، تأمین هزینه تحصیلی برای هزار نفر دانش آموز مددجو و استعداد‌های برتر استان، تهیه لوازم تحریر، برگزاری اردو‌های مهارتی برای چهار هزار نفر دانش آموز و دانشجو، و تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات قرض الحسنه، با در نظر گرفتن سهم ۶ میلیارد تومانی فولاد از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است.