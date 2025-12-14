



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل ورزش و جوانان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دنبال هشدار قرمز هواشناسی و برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، کلیه مسابقات، رقابت‌ها و برنامه‌های ورزشی استان از دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه بیست و هشتم آذر لغو شد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اتخاذ شده است. اداره کل ورزش و جوانان فارس تأکید کرد که اولویت اصلی، صیانت از جان ورزشکاران و شهروندان است و از تمامی هیات‌های ورزشی، باشگاه‌ها و گروه‌های ورزشی خواسته شد تا در این بازه زمانی از برگزاری هرگونه برنامه ورزشی خودداری کنند.

سلامت و امنیت ورزشکاران و شهروندان برای ما در اولویت قرار دارد و امیدواریم با رعایت این دستورالعمل‌ها، از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری شود.

بدیهی است پس از پایان شرایط هشدار و بهبود وضعیت جوی، برنامه‌های ورزشی طبق روال عادی از سر گرفته خواهد شد.