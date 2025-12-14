پخش زنده
چادرملوی اردکان فردا در ورزشگاه شهید نصیری یزد از استقلال خوزستان پذیرایی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیمهای فوتبال چادرملوی اردکان و استقلال خوزستان فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری به مصاف هم میروند.
چادرملو هم اکنون با ۲۱ امتیاز در جایگاه پنجم جدول ایستاده و استقلال خوزستان هم ۱۳ امتیازی است و در رده چهاردهم قرار دارد.
اما سرمربی تیم چادرملو در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: فکر میکنم فردا سختترین بازی فصلمان را پیشرو داریم. با توجه به فاصله زمانی کم از مسابقه قبلی، فرصت زیادی نداشتیم و تنها روی ریکاوری تمرکز کردیم تا بازیکنان را برای این دیدار آماده کنیم.
سعید اخباری افزود: استقلال خوزستان تیمی بسیار باهوش و زیرک است؛ تیمی که توانسته استقلال تهران را شکست دهد و مقابل تراکتور در تبریز به تساوی برسد. قطعاً با تیمی خطرناک روبهرو هستیم و این بازی هم مهمترین و هم دشوارترین مسابقه فصل ما محسوب میشود.
او با اشاره به اهمیت حمایت هواداران تصریح کرد: بیش از هر زمان دیگری به حضور سبز و گرم مردم عزیز استان یزد نیاز داریم. از هواداران میخواهم مثل همیشه با حضورشان بهعنوان یار دوازدهم کنار تیم باشند. هرچه تاکنون به دست آوردهایم و هر جایگاهی که در جدول داشتهایم و پرچم استان یزد را بالاتر نگه داشتهایم، با حمایت همین مردم بوده است. امیدوارم فردا نیز با حضورشان، یک روز تاریخی دیگر برای چادرملو رقم بخورد.
اخباری درخصوص اینکه گفته میشود او ممکن است یکی از مسافران تیم ملی به جام جهانی به عنوان عضو کادرفنی باشد، گفت: نه، هیچ موضوع خاصی وجود ندارد؛ آقای امیر قلعهنویی لطف دارند و هر از گاهی در تماس هستیم و درباره مسائل مختلف صحبت میکنیم، اما صحبت دیگری در این زمینه مطرح نبوده است.