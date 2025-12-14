تجلیل از داوطلبان هلال احمر ایلام
آیین تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان ایلام به مناسبت روز جهانی داوطلبان برگزار شد؛ آیینی که بر نقش محوری داوطلبان در خدمترسانی جهادی و انساندوستانه تأکید داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این مراسم با اشاره به جایگاه والای داوطلبی در جمعیت هلال احمر گفت: داوطلبان بدون هیچ چشمداشتی و با انگیزهای انسانی و جهادی، در سختترین شرایط و در متن حوادث به یاری همنوعان خود میشتابند و این روحیه، سرمایهای بزرگ برای جامعه است.
«حجت الاسلام سید مهدی موسوی نیا» مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز با بیان اینکه این نهاد مردمی همواره رو به رشد است، از حضور بیش از سه میلیون داوطلب در سطح کشور خبر داد و افزود: بیش از ۹ هزار نفر از این داوطلبان در استان ایلام فعالیت دارند که نقش مؤثری در عرصههای امدادی، اجتماعی و حمایتی ایفا میکنند.
«حمزه محمدی» مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام همچنین با تشریح بخشی از اقدامات داوطلبانه در حوزه سلامت عنوان کرد: با مشارکت داوطلبان، ۴۰ کاروان سلامت در مناطق محروم و روستایی استان برپا شده و خدمات پزشکی و دارویی به اقشار کمبرخوردار ارائه شده است.
جمعیت هلال احمر با تکیه بر توان داوطلبان، یکی از مهمترین بازوهای امدادرسانی و خدمات اجتماعی کشور به شمار میرود، روز جهانی داوطلبان فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه افرادی است که با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، در کاهش آلام انسانی نقشآفرینی میکنند.