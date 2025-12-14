پخش زنده
آیت الله نوری همدانی ارتحال عالم ربانی آیت الله سید محمد شاهچراغی (رحمتالله علیه) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام معظم له بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال عالم ربانی آیت الله سید محمد شاهچراغی (رحمتالله علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.
آن روحانی با اخلاص سراسر عمر با برکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهلبیت (علیهم السلام) و خدمت به مردم گذراند.
اینجانب درگذشت این شخصیت محترم را به اهالی متدین استان سمنان، حوزههای علمیه و خانواده و همه وابستگان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
حسین نوری همدانی