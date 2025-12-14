پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی "کهنوج" بیان داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی، موفق شدند ۹ متهم تحت تعقیب را شناسایی و آنها را دستگیر کنند.
سرهنگ "احمدیوسفی" افزود: اتهام افراد دستگیر شده جرایم مالی، کلاهبرداری، مواد مخدر، ایجاد مزاحمت، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و سرقت از اماکن خصوصی میباشد.