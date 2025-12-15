ارزیابی آمادگی هلال احمر برای شرایط جوی پیش‌رو

استاندار بوشهر با توجه به پیش‌بینی سیلاب در ساعت‌ها و روز‌های آینده، از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال احمر بوشهر بازدید کرد.