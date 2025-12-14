به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی شورا‌های اسلامی شهر و روستای مازندران، با حضور مسئولین قضایی و اجرایی استان در محل دادگستری کل مازندران، برگزار شد.

عباس پوریانی در این جلسه با اشاره به اینکه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا در بهار سال آینده از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: مسئولین قضایی و اجرایی استان، در راستای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم، همه ظرفیت‌های مجموعه خود را بکار گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اعضای شورای شهر و روستا نقش مهمی در رفع مشکلات و مسایل جامعه بر عهده دارند، تاکید کرد: کسانی که نامزد شرکت در انتخابات شورای شهر و روستا می‌شوند باید نخبه، اهل فن و دارای توانمندی اجرایی خاص باشند و برنامه واحد، متقن، منطقی و حساب شده ارائه دهند.

پوریانی خاطر نشان کرد: مسئولین قضایی و اجرایی استان طبق مسئولیت شرعی و اخلاقی با اشراف به اطلاعات قانونی و از طریق آموزش به دست اندرکاران باید موضوعات مرتبط را برای مردم تبیین کرده و با شفاف سازی، اعتماد و اعتقاد آنها را به بهترین شکل ممکن برای مشارکت بالا و برگزاری انتخابات سالم و درست در مسیر صحیح قرار دهند.

پوریانی افزود: باید از ظرفیت همه ارگان‌ها و ادارات، برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور استفاده شود و همه افراد حقیقی و حقوقی با هم هماهنگ باشند تا شرایط به گونه‌ای پیش برود که شاهد وقوع جرایم و تخلفات در فرایند برگزاری انتخابات نباشیم.