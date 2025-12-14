پخش زنده
در اردوی یک روزه جهادگران سلامت به بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنان محله هرستان شهرستان خمینیشهر خدمت رسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج خمینیشهر گفت: در این اردوی یکروزه، گروه پزشکی شامل متخصص پوست، مو، جراح، ارتوپدی، زنان زایمان، تغذیه، پایش سلامت، گروه دکتران دندانپزشکی، پزشک عمومی خدمات رایگان به مراجعان ارائه دادند.
سرهنگ دوم پاسدار حمید منتظری افزود: برنامه ویزیت رایگان در دیگر مناطق شهرستان خمینیشهر نیز در دستور کار قرار گرفته و با استقرار تیم سلامت مردم میتوانند از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بهرهمند شوند.
وی گفت: این اردوی جهادی با همکاری حوزههای مقاومت بسیج حضرت خدیجه (س)، گروه جهادی امام علی علیهالسلام، پایگاههای بسیج مقاومت مکتب الزینب و حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، خیریه نیکوکاری حضرت زهرا (س) قرض الحسنههای قائم آل محمد (عج) و یاران باهدف ارائه خدمات تخصصی، بهداشتی درمانی، ارتقای سطح سلامت عمومی، تسهیل در دسترسی مردم به خدمات درمانی، غربالگری رایگان و افزایش آگاهیهای بهداشتی به مردم منطقه هرستان در مدرسه شهید مهدوی برگزار شد.