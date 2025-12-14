با همکاری مؤسسه خیریه «محکم» و دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نوزاد یک‌روزه مبتلا به انسداد روده، با موفقیت تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «صلاح‌الدین دلشاد» مدیرعامل مؤسسه خیریه محکم و فوق‌تخصص بیهوشی بیان کرد: این نوزاد که روز گذشته متولد شده بود، به دلیل تشخیص انسداد روده پیش از تولد، امروز در بیمارستان طالقانی ایلام تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: این عمل با همکاری کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با موفقیت انجام شده و حال عمومی نوزاد رضایت‌بخش است.

دلشاد اعلام کرد: این نوزاد تا چهار روز آینده قادر به تغذیه با شیر مادر خواهد بود.

مؤسسه خیریه محکم با هدف حمایت از درمان کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی، در همکاری با مراکز درمانی کشور، نقش مؤثری در انجام جراحی‌های تخصصی و نجات جان نوزادان ایفا می‌کند.