به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، مراسم معنوی جشن بزرگ عبادت ۵۲۷ دانش آموز دختر پایه سوم مدارس فهرج برگزار شد.

این مراسم با برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد از قبیل: حاملان قرآن، اجرای سرود‌های همگانی، اجرای مسابقات مختلف، قرائت شعر و دکلمه، مولودی خوانی، قرائت سوگندنامه و اهدای جوایز به تمام دانش آموزان و در پایان اقامه نماز جماعت به امامت امام جمعه محترم شهرستان در محل مسجد جامع برگزار گردید؛ و دانش آموزان اولین نماز واجب خود را به جماعت اقامه کردند