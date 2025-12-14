پخش زنده
در همایش اعضای شوراهای پیشرفت محله شهرستان خنداب بر نقش آفرینی موثر شوراهای پیشرفت محله در شناسایی مسائل، جلب مشارکت مردمی و پیگیری مطالبات محلات تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در دیدار با اصحاب رسانه شهرستان کمیجان از پیگیری و حل مشکلات شهرستان خبر داد.
بازسازی راههای مواصلاتی، تامین آب شهرستان و روستاهای مورد نظر از این مشکلات بود.
در نشستی با سازمانهای مردمنهاد، انجمنها و فعالان اجتماعی شهرستان شازند بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرانه تأکید شد.
به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان شازند از المان فرهنگی شهر مهاجران رونمایی شد. این تندیس نمادی از کتابخوانی و آثار قدیمی شهرستان شازند است.