استاندار آذربایجان‌غربی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با نگاه پیشگیرانه، اقدامات لازم را در حوزه‌های زیرساختی، سایبری، خدماتی و امدادی به‌صورت مستمر دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای پدافند غیرعامل استان ظهر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری استان، گفت: برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای مصوبات شورا نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت شرایط دارد.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با نگاه پیشگیرانه، اقدامات لازم را در حوزه‌های زیرساختی، سایبری، خدماتی و امدادی به‌صورت مستمر دنبال کنند.

در این جلسه که با حضور اعضای شورای پدافند غیرعامل استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، آخرین وضعیت آمادگی استان در حوزه پدافند غیرعامل و اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت.