پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: بار گذاری نهادههای دامی در بازارگاه در حد نیاز تولیدکنندگان، توسط دولت و بخش خصوصی آغاز شد و امکان خرید این محصول وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی در حاشیه بازدید از آغاز عملیات تخلیه نهادههای دامی گفت: بار گذاری نهادههای دامی در بازارگاه در حد نیاز تولیدکنندگان، توسط دولت و بخش خصوصی آغاز شد.
وی افزود: مشکلاتی که تا چهار روز پیش درباره خالی بودن بازارگاه از نهادههای دامی وجود داشت، برطرف شده و در حد نیاز کشور نهاده دامی وجود دارد.