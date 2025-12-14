برطرف شدن کمبود تأمین نهاده‌های دامی در کشور

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: بار گذاری نهاده‌های دامی در بازارگاه در حد نیاز تولیدکنندگان، توسط دولت و بخش خصوصی آغاز شد و امکان خرید این محصول وجود دارد.