توقف موقت توزیع شیر مدارس در استان تا بررسیهای تکمیلی
مدیرکل آموزش و پرورش استان با صدور دستوری، توزیع شیر مدارس را تا انجام بررسیهای بیشتر درباره سلامت و کیفیت آن متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ ادارهکل آموزش و پرورش استان در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به پیگیریهای انجامشده درباره شیرهای توزیعشده در مدارس، بررسیها نشان میدهد این شیرها از نظر کیفیت هیچگونه مشکلی ندارند.
بنابر اعلام کارخانه تولیدکننده، وجود پنیرک یا چربی مشاهدهشده در برخی پاکتهای شیر، ناشی از سردی هوا و پرچرب بودن شیر است و به معنای فساد یا آلودگی محصول نیست.
با این حال، بهمنظور اطمینان خاطر بیشتر خانوادهها و دانشآموزان، نمونههایی از شیرهای توزیعشده به آزمایشگاههای معتبر استان ارسال خواهد شد و تا زمان دریافت نتایج نهایی آزمایشها، توزیع شیر مدارس بهصورت موقت متوقف میشود.