به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آغاز مرحله جدید کالابرگ برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، فرصتی برای خانواده‌هاست تا بدون محدودیت، نیاز‌های خود را تامین کنند.

گفت‌و‌گو با مردم حاضر در فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که آنها از این طرح رضایت دارند و بر تسهیل خرید کالا‌های مورد نیاز خانواده‌ها تأکید کردند.

هفته گذشته نیز خانواده‌های زیر پوشش نهاد‌های حمایتی، کالا‌های خود را در قالب مرحله پنجم کالابرگ دریافت کردند.

به گفته مسئولان، حساب سرپرستان خانوار در سه دهک اول در این مرحله برای هر نفر ۶۲۰ هزار تومان شارژ شده است، این در حالی است که این مبلغ در چهار مرحله قبل ۵۰۰ هزار تومان بود.

خانوار‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۴ فرصت دارند از این اعتبار برای خرید کالا‌های مورد نیاز خود استفاده کنند.