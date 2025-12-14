پخش زنده
نشست هماندیشی سازمان حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هماندیشی سازمان حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف ارتقای سواد و اخلاق محیطزیستی کودکان و نوجوانان، در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت تعامل و همکاری دوجانبه میان دو نهاد تأکید شد.
این نشست با حضور فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان، برگزار شد و طرفین راهکارهای توسعه آموزشهای محیطزیستی برای نسل کودک و نوجوان را بررسی کردند.
محمد مدادی در این نشست با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر در مدارس، پژوهشسراها و سطح جامعه، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای کانون پرورش فکری برای افزایش آگاهی و مسئلهمحور کردن موضوعات محیطزیستی تأکید کرد.
در ادامه، فرهاد فلاح با اشاره به سابقه ۶۰ ساله کانون پرورش فکری در حوزههای علمی، فرهنگی و سرگرمی، به فعالیتهای مستمر این نهاد در زمینه محیط زیست پرداخت و گفت: کانون با رویکردی علمی به مسائل میپردازد و دانشآموزان را به شبکهسازی و فعالیتهای پژوهشمحور در حوزههای مختلف علوم تشویق میکند.
وی هدف اصلی کانون را مسئلهمحور کردن موضوعات علمی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان دانست و افزود: تلاش میکنیم با پرورش تفکر علمی، کودکان را با ارتباط میان محیط زیست و حوزههایی مانند کشاورزی، حقوق، نانوفناوری، آب و انرژی آشنا کنیم.