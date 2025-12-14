به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: بر این اساس مرخصی و مأموریت تمام اعضای ستاد بحران استان، تا عادی شدن شرایط لغو شده است.

وی گفت: تمام اعضای ستاد بحران استان و فرمانداران، از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان در حالت آماده باش هستند و تجهیزات امدادی، ماشین‌آلات سنگین و خودرو‌ها در آمادگی کامل بسر می‌برند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: در صورت نیاز در مناطق پرخطر امکان اسکان اضطراری فراهم شده است و گروه‌های واکنش سریع امدادی و عملیاتی در سطح استان در آماده باش کامل هستند.

حسن زاده گفت: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز جایگاه‌ها و توزیع کالا‌های اساسی و اقلام ضروری در نظر گرفته شده است.

وی گفت: گروه‌های عملیاتی نیز در نقاط حساس استان مستقرار شده‌اند.

با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، هشدار سطح قرمز شماره یک مبنی بر احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و خطر سیلاب در بازه زمانی سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه تا جمعه ۲۸ آذر ماه صادر شده است.

بر اثر این بارش‌ها احتمال آب‌گرفتگی ناگهانی، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، رعد و برق، تگرگ، آب‌گرفتگی معابر و بسته شدن موقت راه‌های روستایی وجود دارد.