پخش زنده
امروز: -
نشست توجیهی، آموزشی و هماهنگی عوامل اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صبح امروز برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، نشست توجیهی، آموزشی و هماهنگی عوامل اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه، با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان و فرمانداران شهرستانهای سیرجان، بافت، ارزوئیه، رابر، شهربابک و بردسیر با هدف ارتقای اعتماد عمومی و فراهمسازی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور برگزار گردید.
ابوذر عطاپور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان، در این نشست با اشاره به اینکه انتخابات پیشروی شوراها برای نخستین بار بهصورت مستقل برگزار میشود، اعتماد عمومی را محور اصلی این فرآیند دانست و اظهار کرد: جلب اعتماد مردم، داوطلبان و رأیدهندگان، زیربنای برگزاری انتخاباتی قانونمند، شفاف و قابل اطمینان است.
وی با اشاره به نقش اثرگذار فرمانداران و بخشداران در اجرای صحیح انتخابات افزود: هیئتهای اجرایی باید با مشارکت ۳۰ نفر از معتمدان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه تشکیل شود تا ضمن تقویت مشارکت اجتماعی، زمینه بروز تخلفات احتمالی در مراحل مختلف انتخابات به حداقل برسد.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمان بهرهگیری از نیروهای متخصص، رعایت دقیق قوانین و مقررات انتخاباتی و برنامهریزی منسجم و هماهنگ را از الزامات اساسی برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور عنوان کرد.
عطاپور در ادامه، بر ضرورت آموزش جامع فرمانداران و بخشداران در خصوص مفاد قانون انتخابات و نحوه استفاده از سامانه جامع انتخابات تأکید کرد و گفت: تسلط کامل مجریان بر قوانین و فرآیندهای اجرایی، نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و افزایش مشارکت حداکثری مردم ایفا میکند.