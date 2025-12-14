پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی گفت: آرای سبز بستر بهکارگیری فناوریهای نوین در حفاظت از محیطزیست را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی، در مراسم تجلیل از قضات صادرکننده آرای سبز، با قدردانی از نگاه آیندهنگر و مسئولانه دستگاه قضایی گفت: صدور آرای سبز و بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس، مسیری انسانی، اصلاحمحور و مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از محیطزیست استان ایجاد کرده است.
حجت جباری با اشاره به تشدید و پیچیدگی روزافزون بحرانهای زیستمحیطی افزود: نقش نهاد قضایی تنها اجرای قانون نیست، بلکه هدایت جامعه به سمت الگوهای رفتاری پایدار، پیشگیرانه و مسئولانه است و آرای سبز نمونه عینی این رویکرد هوشمندانه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بخشی از آرای سبز صادره منجر به تأمین تجهیزات، ابزارهای حفاظتی و استفاده از فناوریهای نوین در حوزه محیطزیست شده است، تصریح کرد: تجهیز یگان حفاظت، تقویت پایش مناطق، آموزشهای تخصصی و مشارکت عملی محکومان در فعالیتهای زیستمحیطی، از آثار ملموس این آراست که هم به اصلاح رفتار فردی و هم به ارتقای توان اجرایی محیطزیست منجر شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی با اشاره به الزام محکومان به کاشت درخت، پاکسازی زیستبومها، مشارکت در برنامههای آموزشی و حضور در دورههای توانمندسازی گفت: این اقدامات، مصداق روشن عدالت ترمیمی و عدالت مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است که در آن جبران آسیب، جایگزین تنبیه صرف میشود.
جباری با تأکید بر تنوع کمنظیر زیستمحیطی استان از دریاچه ارومیه تا جنگلهای بلوط، مراتع کوهستانی و زیستبومهای حساس افزود: هر رأی سبز، گامی عملی در جهت احیای این میراث طبیعی و حمایت از حقوق نسلهای آینده است و استان آذربایجان غربی بیش از هر زمان دیگری به این نگاه پیشگیرانه نیاز دارد.
وی در پایان، اعتماد و همراهی قضات استان با مجموعه حفاظت محیطزیست را پشتوانهای ارزشمند دانست و تأکید کرد: استمرار صدور آرای سبز، بهروزرسانی ابزارها و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، نقش تعیینکنندهای در کاهش تخلفات زیستمحیطی و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی خواهد داشت.