به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کریم سلیمانی، رئیس آموزش و پرورش مهاباد، با اشاره به اجرای طرح غربالگری در مدارس گفت که این طرح با هدف شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

کریم محمدی، رئیس اداره بهزیستی مهاباد، نیز اعلام کرد که اداره بهزیستی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در راستای کنترل و کاهش بحران‌های اجتماعی، خانوادگی و فردی اقدامات موثری انجام می‌دهد.

از دیگر مصوبات این نشست می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اشتغال‌زایی با ارائه تسهیلات کم‌بهره اشاره کرد که هدف آن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت امنیت اجتماعی در منطقه است.