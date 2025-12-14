به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت‌الاسلام بیگی، کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی هدفمند، تأکید کرد که این فعالیت‌ها باید متناسب با فرهنگ و نیاز‌های جامعه اهل سنت باشد.

حجت‌الاسلام رضا ابراهیمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد، در این نشست گفت: نشست امروز تبلور اراده جمعی ما برای همفکری و هم‌گامی در مسیر تعالی فرهنگی، اجتماعی و دینی است و هدف تنها گفت‌و‌گو نیست، بلکه تدوین نقشه راه عملی و قابل اجرا است.

حاضران در نشست نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص تولید برنامه‌های بومی و فرهنگی مطرح کردند. حجت‌الاسلام یاسر آقا محمدی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، بر اهمیت برنامه‌های متناسب با فرهنگ جامعه اهل سنت تأکید کرد.

این نشست نشان‌دهنده تلاش جمعی نخبگان برای ارتقای سطح فرهنگی و دینی و برنامه‌ریزی عملی در راستای نیاز‌های جامعه اهل سنت در مهاباد است.