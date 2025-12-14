سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیست و چهار درصدی میزان ابتلا به بیماری حاد تنفسی در افغانستان خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد: بیماری عفونت حاد تنفسی در افغانستان ماه «نوامبر» امسال در مقایسه با ماه قبل آن بیست و چهار درصد افزایش یافت.

در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است: صد و چهل و هفت هزار نفر در افغانستان در مدت زمان یاد شده به بیماری حاد تنفسی مبتلا شدند.

سازمان جهانی بهداشت افزود: میزان ابتلا به بیماری حاد تنفسی در ماه اکتبر به صد و هجده هزار نفر رسیده بود.

با فرا رسیدن زمستان و سرد شدن هوا، میزان بیماری‌های تنفسی در افغانستان همه ساله افزایش می‌یابد. آلودگی هوا بویژه در پایتخت افغانستان نیز به تعداد بیماران حاد تنفسی می‌افزاید.