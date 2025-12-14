خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «عباس میرزاد» معاون امور اقتصادی استاندار ایلام، در بازدید از بازار آبدانان و در نشست با مردم این شهرستان، به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار اشاره کرد و اظهار داشت: امروز ۱۷۰ تن برنج در سطح استان توزیع شد که سهم شهرستان آبدانان ۱۳ تن است.

وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۷۰ تن برنج در سیلو‌های استان موجود است، اما به دلیل ملاحظات قیمتی، توزیع آن منوط به متعادل شدن قیمت بازار خواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار ایلام همچنین از برنامه‌ریزی برای توزیع ۱۵۰ تن برنج دیگر در روز‌های آینده خبر داد و اعلام کرد: رایزنی‌هایی با عراق و استان سیستان و بلوچستان برای تأمین و ورود برنج در جریان است.

«نورمحمدی» فرماندار آبدانان نیز با تأکید بر شرایط خاص شهرستان، خواستار اختصاص اقلام اساسی متناسب با جمعیت، بعد مسافت و میزان محرومیت منطقه شد و بر ضرورت نگاه ویژه به تأمین کالا‌های اساسی در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.