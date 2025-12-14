به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هدف اصلی این رویداد، رشد و تعالی فناوری در عرصه علوم پزشکی است؛ چرا که همراهی فناوری با علوم مختلف، نشان‌دهنده پیشرفت و توسعه جوامع بشری خواهد بود.

دکتر امیر جمشیدنژاد افزود: در این همایش، ایده‌های فناورانه با ابزار‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم به راهکار‌های برتر در حوزه سلامت دست یابیم. امید است با حمایت‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، شاهد تعالی و رشد هرچه بیشتر دانشگاه و سربلندی کشور باشیم.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش پزشکی، علوم دارویی، علوم اعصاب و جراحی، مدیریت هوشمند تغذیه و دارو و بیماری‌ها، پیشگیری و بهداشت، تشخیص و خودمراقبتی و همچنین هوش مصنوعی در تجهیزات پزشکی از جمله موضوعات کلیدی این رویداد بوده است.