رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و استمرار خدمت‌رسانی به مردم، ساعات کاری واحد‌های استانی از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علاءالدین رفیع‌زاده افزود: ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها براساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می‌شود و مشمول تغییرات فوق نیست.

وی همچنین درباره جبران ساعات کار موظفی کارکنان تصریح کرد: بقیه ساعات کاری طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و امکان دورکاری جبران خواهد شد.