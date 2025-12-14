به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حاجیه خانم ربابه محمدی، مادر شهیدان محسن و سعید محمدی، پس از تحمل سال‌ها درد فراق فرزندانش، شامگاه جمعه به فرزندان شهیدش پیوست و به دیدار معبود شتافت.

شهید محسن محمدی متولد ۱۳۴۵، به عنوان یک بسیجی دلیر در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت و در آبان ۱۳۶۱ در عین خوش دهلران به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید پس از تفحص، در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شده است.

برادر دیگر، شهید سعید محمدی متولد ۱۳۴۰ هم به عنوان یک بسیجی و فرمانده گروهان در جبهه‌های نبرد با دشمن بعثی حضور یافت و در مرداد ۱۳۶۴ در پنجوین عراق به شهادت رسید. متاسفانه تاکنون از پیکر مطهر این شهید والامقام خبری در دست نیست.