پخش زنده
امروز: -
ریما حسن نماینده پارلمان اروپا که در خردادماه به همراه کشتی مادلین قصد شکستن محاصره غزه را داشت، تأکيد کرد: اسرائیل دوام نخواهد آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ریما حسن در گفتوگو با شبکه اینترنتی «صحبتهای افتخاری» (Paroles d'Honneur) خاطرات خود در زمان بازداشتش توسط نظامیان رژیم صهیونیستی را بازگو کرد.
وی که در این گفتوگو با چفیه فلسطینی ظاهر شده بود، به این شبکه فرانسوی گفت: روزانه درب سلولش را میزد و از پنجره با افسران به زبان عربی صحبت میکرد.
این نماینده پارلمان اروپا با یادآوری جلسه استماع خود در سرزمینهای اشغالی توضیح داد: قاضی به من گفت؛ شما ۱۰۰ سال از این سرزمین محروم خواهید شد. من پاسخ دادم: اسرائیل اصلا ۱۰۰ سال دوام نخواهد آورد.
رژیم صهیونیستی در خرداد امسال پس از ربودن کشتی «مادلین» و بازداشت ۱۲ فعال طرفدار فلسطین که با هدف شکستن محاصره غزه به راه افتاده بودند، پنج نفر از شهروندان فرانسوی از جمله ریما حسن را زندانی و بقیه را از فلسطین اشغالی اخراج کرد.
۶ شهروند فرانسوی حامی فلسطین که در این کشتی بودند، در نهایت پس از کش و قوسهایی به کشور خود بازگردانده شدند. ولی پنج نفر از آنها از جمله «ریما حسن»، پیش از آزادی به زندان منتقل شدند.
ریما حسن قرار بود خیلی زودتر با پرواز مستقیم به پاریس بازگردد، اما از امضای تعهد به رژیم صهیونیستی و اخراج امتناع کرد و مدتی را در زندان گیوعون شهر «رمله» باقی ماند.