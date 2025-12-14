به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید مهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان درآیین افتتاح این سالن ورزشی گفت: سرانه فضای ورزشی در شهر گلشهر گلپایگان ۶/۱ (یک و شش دهم) مترمربع و سرانه فضای ورزشی استان ۵۱ صدم متر مربع است و نشان دهنده این است که باید از ظرفیت خیران در بخش ورزش استان بیشتراستفاده شود.

شهردارگلشهرگلپایگان هم گفت: سالن ورزشی ریحانه النبی شهرگلشهربا مشارکت خیر سید حسین یاسینی به یاد دخترفقیدش ریحانه السادات یاسینی خبرنگار خبرگزاری ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس در ارومیه جان باخت؛ ساخته شده است.

مصطفی محمودی افزود: این سالن ورزشی در ۷۰۰ متر مربع با صرف هزینه ۱۲۰ میلیارد ریالی در زمینی به مساحت ۱۲۲۵ متر مربع ساخته شده است.

در پایان این مراسم از خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر شهر گلشهر گلپایگان تقدیر شد.