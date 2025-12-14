پخش زنده
شکست چشمگیر طرح مورد حمایت دونالد ترامپ برای تغییر حوزههای انتخاباتی در ایالت ایندیانا، تازهترین نشانه از کاهش نفوذ او بر حزب جمهوریخواه به شمار میرود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه آمریکایی هیل؛ سناتورهای ایالت ایندیانا روز پنجشنبه با اختلاف قاطع با طرح بازترسیم حوزههای انتخاباتی که ترامپ با شدت از آن حمایت میکرد، مخالفت کردند؛ بهطوری که بیش از نیمی از ۴۰ سناتور جمهوریخواه مجلس ۵۰ نفره ایالتی از ترامپ فاصله گرفتند و این طرح با رأی ۳۱ به ۱۹ شکست خورد.
یک روز پیش از رأیگیری، ترامپ در ادامه سلسله تهدیدهای خود هشدار داده بود جمهوریخواهانی که از خواست او سرپیچی کنند، با چالشهای درونحزبی در انتخابات مقدماتی مواجه خواهند شد. همچنین «هریتیج اکشن»، بازوی اجرایی اندیشکده نزدیک به ترامپ «هریتیج فاندیشن»، در شبکههای اجتماعی نوشت که رئیسجمهور «بهروشنی اعلام کرده» در صورت تصویب نشدن طرح، «تمام کمکهای مالی فدرال به ایندیانا قطع خواهد شد».
با وجود این فشارها، تلاشهای ترامپ نتیجه معکوس داد. میچ دنیلز، فرماندار پیشین ایندیانا، در یادداشتی در واشنگتنپست نوشت که نتیجه رأیگیری تا حدی ناشی از «واکنش غریزی قانونگذاران در برابر دستور گرفتن، بهویژه از سوی افراد بیرونی» بوده است. وی افزود: این روند شامل «کارزار فشار مستقیم کاخ سفید، از لابیگری در دفتر بیضی گرفته تا حملات لفظی رئیسجمهور در شبکههای اجتماعی» میشد.
این گزارش اضافه کرد: برخی از قانونگذاران ایندیانا استدلال کردند که رأیدهندگانشان تمایلی به طرحی ندارند که عملاً میتوانست هر ۹ کرسی نمایندگی این ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا را به جمهوریخواهان واگذار کند؛ در حالی که اکنون جمهوریخواهان ۷ کرسی از این ۹ کرسی را در اختیار دارند. سناتور اسپنسر دیری، از مخالفان جمهوریخواه طرح، گفت: هیچ توجیهی نمیبینم که بر آسیبهایی که این طرح به اعتماد مردم به سلامت انتخابات و نظام حکمرانی وارد میکند، غلبه داشته باشد.
فراتر از ایندیانا، ترامپ ماه گذشته در سطح ملی نیز با شکست مهمی روبهرو شد؛ زمانی که چند نماینده جمهوریخواه همراه با دموکراتها خواستار انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین شدند. در این ماجرا چهار نماینده جمهوریخواه – توماس مَسی، لورن بوبِرت، نانسی میس و مارجری تیلور گرین – در برابر فشارهای شدید ترامپ و اطرافیانش مقاومت کردند.
این گزارش اضافه کرد: روابط ترامپ و مارجری تیلور گرین بهسرعت تیره شده است. گرین پیشتر از فاصله گرفتن دولت از شعارهای «اول آمریکا»، بهویژه در سیاست خارجی، انتقاد کرده و حتی اقدامات اسرائیل در غزه را «نسلکشی» توصیف کرده بود. ترامپ نیز اخیراً از او با عنوان «مارجری خائن براون» یاد کرده است. گرین ترامپ را عامل برخی تهدیدهای جانی علیه خود دانسته و گفته است بسیاری از جمهوریخواهان در خلوت نگاه مثبتی به او ندارند.
این نشریه در پایان نوشت: با کنار هم گذاشتن این رویدادها، روشن میشود که ترامپ از پدیده «رئیسجمهور دوره دومِ رو به افول» مصون نیست. هرچند مخالفتها درون حزب نباید بزرگنمایی شود و ترامپ همچنان برای اکثر جمهوریخواهان چهرهای محوری است، اما از واشنگتن تا ایندیانا نشانههایی دیده میشود که شاید آغاز تغییری تدریجی در این معادله باشد.