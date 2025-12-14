مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۰۲ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان یزد در حوزه نیروی کار اتباع خارجی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه نیکخو از تشدید نظارت‌ها بر به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۰۲ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان یزد در حوزه نیروی کار اتباع خارجی انجام شده که در نتیجه آن ۶۸۴ تبعه خارجی غیرمجاز شناسایی و ۳۹۱ کارفرمای متخلف به مراجع قانونی معرفی و جریمه شده‌اند.

وی با اشاره به جرایم قانونی مربوط به به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز افزود: بر اساس قانون، کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گیرند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند که این میزان در سال جاری معادل ۱۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۰ ریال برای هر نفر در روز است. در صورت تکرار تخلف، میزان جریمه دو برابر خواهد شد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تأکید بر نقش مشارکت مردمی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده حضور و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در کارگاه‌ها، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۳۶۱۳۶۷۰۰ اطلاع‌رسانی کنند.

وی خاطرنشان ساخت: صیانت از فرصت‌های شغلی نیروی کار داخلی و اجرای دقیق قوانین کار، از اولویت‌های جدی این اداره‌کل است و با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد شد.