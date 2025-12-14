پخش زنده
با اجرای طرحهای عمرانی در ۵۵ روستای بخش تخت سلیمان تکاب، علاوه بر توسعه عمران و آبادانی، تلاش میشود تا با حفظ بافت سنتی و تاریخی روستاها، امید به زندگی در میان روستاییان افزایش یافته و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسئولان محلی در این زمینه اعلام کردند:اجرای این طرحها باعث افزایش تولید، اشتغال و ماندگاری مردم در روستاها شده و زمینه رونق اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکند.
با توجه به گردشگرپذیر بودن بخش تخت سلیمان، حفظ بافت سنتی روستاها در طرحهای عمرانی میتواند رونق گردشگری، تولیدات دامی، باغی و کشاورزی و همچنین دلگرمی روستاییان را به همراه داشته باشد.
این اقدامات علاوه بر ارتقای سطح زندگی روستاییان، گامی مؤثر در توسعه پایدار منطقه و تقویت هویت فرهنگی و تاریخی روستاها محسوب میشود.