به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر خسروشاهی، گفت:ساعت ۱۰:۴۵ صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه با اعلام تشخیص سکته مغزی برای خانم ۶۵ ساله در روستای حصار، بالگرد اورژانس زنجان به پرواز درآمد.

وی افزود: تیم زمینی اورژانس در روستای حصار پس از تثبیت اولیه وضعیت، بیمار را به سرعت به پد بالگرد در قره‌بوته منتقل کرده و بالگرد نیز بلافاصله بیمار را به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله موسوی زنجان رساند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی زنجان گفت:در ادامه، بیمار برای دریافت درمان‌های تخصصی‌تر، به صورت زمینی تحویل مرکز آموزشی درمانی ولی‌عصر (عج) شد.

این عملیات موفقیت‌آمیز، نتیجه همکاری سریع و کارآمد میان تیم اورژانس بوده و اعزام سریع بالگرد در این شرایط، شانس بهبودی بیمار را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.