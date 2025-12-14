پخش زنده
میزان بارندگی ثبت شده در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز یکشنبه در نقاط مختلف استان کرمان به شرح زیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ،بر اساس گزارش اندازهگیری ایستگاههای هواشناسی، میزان بارندگی ثبت شده در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز (یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴) در نقاط مختلف استان کرمان به شرح زیر است:
مناطق با بارش بالای ۱۰ میلیمتر:
· منوجان: ۲۴.۰ میلیمتر
· صادقآباد رفسنجان: ۱۵.۰ میلیمتر
· اسلامآباد کهنوج: ۱۱.۰ میلیمتر
مناطق با بارش بین ۲ تا ۱۰ میلیمتر:
· زهکلوت: ۷.۱ میلیمتر
· قلعهگنج: ۶.۲ میلیمتر
· رودبار: ۵.۸ میلیمتر
· کهنوج: ۵.۶ میلیمتر
· گوغر بافت: ۴.۰ میلیمتر
· دولتآباد ارزوئیه: ۴.۰ میلیمتر
· بهادرآباد کهنوج: ۴.۰ میلیمتر
· هجدک راور: ۳.۰ میلیمتر
· مانی رفسنجان: ۳.۰ میلیمتر
· هیشین جیرفت: ۲.۰ میلیمتر
· سربیژن جیرفت: ۲.۰ میلیمتر
· امیرآباد صوغان: ۲.۰ میلیمتر
· لطفآباد رفسنجان: ۲.۰ میلیمتر
مناطق با بارش اندک کمتر از ۲ میلیمتر:
· طاشک راور: ۱.۵ میلیمتر
· قنات مروان بافت: ۱.۵ میلیمتر
· فیضآباد راور: ۱.۰ میلیمتر
· ارزوئیه شاهماران: ۱.۰ میلیمتر
· جهادآباد جیرفت: ۱.۰ میلیمتر
· فاریاب: ۰.۸ میلیمتر
· ریگان: ۰.۶ میلیمتر
· پاریز سیرجان: ۰.۵ میلیمتر
· ابراهیمآباد دشتبرد بافت: ۰.۵ میلیمتر
· دوساری جیرفت: ۰.۵ میلیمتر
· بافت: ۰.۱ میلیمتر
· بیاض رفسنجان: ۰.۳ میلیمتر