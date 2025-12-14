تاکنون بیش از ۵٠درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور اجرا شده و مشوق های آن در افزایش‌ فرزندآوری تأثیر داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: طی چهار سال از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ۷۲۷ هزار متقاضی زمین جوانی جمعیت در کشور،۳۶۸هزار خانوار تأیید نهایی و بقیه در انتظار بررسی وضعیت هستند.

امیرحسین بانکی پور افزود: از این تعداد فقط به ۱۷ درصد یعنی ۱۲۴ هزار خانوار در کشور ،زمین تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: طبق مواد ٣ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تولد فرزند سوم و بیشتر، از ۲۴ مهر سال ١۴٠٠ به بعد و به خانوارهای دارای چهار فرزند کمتر از ٢٠ سال یک قطعه زمین حداکثر ٢٠٠ متر مربعی به ارز‌ش حداکثر یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان اختصاص می یابد که مشمولان باید در سامانه طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کنند.

بانکی پور با اشاره به ماده ۶٨ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی اعطای تسهیلات ازدواج به زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشدو ماده ۱۰ مربوط به تسهیلات فرزندآوری گفت: تاکنون ۸۴ درصد یعنی بیش از پنج میلیون نفر در کشور تسهیلات ازدواج دریافت کردند و یک میلیون نفر در نوبت هستند.

وی افزود: در اجرای ماده ۱۲ این قانون ،تا دو ماه گذشته در کشور، به ۵۳۰ مادر که فرزند دوم به بعدشان پس از اجرای قانون متولد شدند، ماشین به قیمت کارخانه اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی بر اجرای طرح یسنا مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،مبنی بر تخصیص اعتبار به سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار کمتر از دو سال تأکید کرد. همزمان با اجرای طرح امید مادر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرای آن را در آبان همان سال ابلاغ شد.