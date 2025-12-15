۲۶ شرکت دانش بنیان و فناور اصفهانی در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران توانمدی و دستاوردهای علمی خود را عرضه کرده اند.

همراه با عرضه تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی و صنایع شیمیایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ و بنابر اعلام روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، این مجوعه علمی با حضور ۲۶ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در این صنعت در پاویون تخصصی «تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی» بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار در نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان مخاطبان این صنعت است. حضور این فناوران در پاویون نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی با هدف معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای فناورانه، پاسخ‌گویی به نیازهای فناوری صنایع و همچنین توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و فناورانه صورت گرفته است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این پاویون و اطلاع از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر می‌توانند به سالن ۲۵cنمایشگاه بین‌المللی تهران مراجعه کنند.

بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار از ۲۲ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد.

حضور پارک‌های علم و فناوری کشور در این نمایشگاه با برنامه‌ریزی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده و شرکت‌های منتخب از پارک‌های علم و فناوری کشور در قالب ۱۲ پاویون تخصصی در آن حضور یافته‌اند.