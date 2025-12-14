پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری از ثبتنام سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رستم قنبری گفت: این جشنواره باهدف تجلیل از کارگران، گروههای کاری و واحدهای نمونه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از ۱۸ آذرتا ۱۸ دی آغاز شده و بر این اساس کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه استان میتوانند برای شرکت در این جشنواره در تاریخ اعلامشده با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir و ورود اطلاعات و مستندات مربوط به دستاوردهای خود نسبت به ثبتنام در جشنواره اقدام کنند.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامهریزی و اجرا میشود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: متقاضیان شرکت در جشنواره میتوانند در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سامانه مذکور ثبتنام کنند؛ پس از بررسی مدارک و مستندات در سامانه نفرات برتر معرفی در مراسمی در هفته کارگر از آنان تجلیل خواهد شد.
قنبری خاطرنشان کرد: جشنواره امتنان باهدف تجلیل از کارگران، گروههای کاری و واحدهای نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری هرساله در کشور برگزار میشود.