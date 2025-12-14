مسئول مدیریت بحران شهرداری پاکدشت گفت: در پی گودبرداری غیراصولی و رعایت نکردن اصول سازه نگهدار، یک بنای قدیمی در مجاورت این بنای در حال ساخت دچار فرونشست و ترک خوردگی شد و بخشی از دیوار آن ریزش کرد.

خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و بلافاصله ساختمان حادثه دیده توسط عوامل آتشنشانی و مدیریت بحران شهراری پاکدشت ایمن سازی شد.

شکستن شیشه ها و ترک خوردگی عمیق در دیوارها باعث فرار ساکنین از داخل ساختمان شده بود و در زمان وقوع حادثه ۸ نفر در دو طبقه ساختمان ساکن بودند.