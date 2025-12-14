اسکوچیچ: بزرگ‌ترین حریف امروز، توپ و زمین بود و بعد از آن پیکان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تراکتور امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ بر یک از سد پیکان گذشت. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از این دیدار اظهار کرد: به بازیکنان و هواداران تبریک می‌گویم. به خانم‌های حاضر در ورزشگاه نمره ۱۰ از ۱۰ را می‌دهم. آنها به ما کمک کردند در زمینی که بازی در آن سخت است، بازی را ببریم. امروز چمن علاوه بر سفت بودن لیز هم بود. جا دارد به همه تبریک بگویم.

او در پاسخ به سوالی درباره دیدار بعدی مقابل پرسپولیس در جام حذفی گفت: فردا صبح از ورزشگاه یادگار امام بازدید می‌کنم. اگر شرایط زمین خوب باشد، می‌خواهم ورزشگاهی صد هزار نفری و پر را ببینم؛ چرا که بازی مهم و حیاتی با پرسپولیس داریم. من به حرف کسی گوش نمی‌دهم و تا خودم از چمن بازدید نکنم، چیزی را قبول نمی‌کنم. اگر وضعیت ورزشگاه خوب باشد، به هیچ‌وجه راضی نمی‌شوم در جای دیگری بازی کنیم.

سرمربی تراکتور در پاسخ به این سؤال که آیا انتظار چنین بازی‌ای را مقابل پیکان داشتید، گفت: پیکان تیم خوبی بود که به‌خوبی پرس می‌کرد و جنگنده ظاهر شد. کسانی که فوتبالی باشند، می‌دانند بزرگ‌ترین حریف امروز توپ و زمین بود و بعد از آن پیکان حریف ما محسوب می‌شد. دفاع کردن در این زمین سخت است. پیکان تیم قابل احترامی است و مقابل پرسپولیس هم نشان دادند که تیم خوبی هستند.

اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که آیا ادامه برگزاری بازی‌های خانگی تراکتور در بنیان دیزل با توجه به گلایه‌اش از کیفیت زمین چمن نگرانش نمی‌کند؟ گفت: اینجا زمین تمرین ماست و بازی کردن در این زمین خسته کننده است. برای این چمن می‌توان روی تمرین حساب باز کرد، نه بازی. البته مسئولان چمن مقصر نیستند و زحمت می‌کشند، اما هم تمرین و هم بازی کردن در اینجا احتمال مصدومیت را بیشتر می‌کند و شرایط زمین به این شکل است. باید زمین یادگار امام را ببینم و سپس تصمیم بگیریم. نوع چمن این ورزشگاهی که امروز در آن بازی کردیم بسیار سفت است و احتمال مصدومیت را بالا می‌برد. ما تیمی هستیم که روی زمین بازی می‌کنیم و چمن کار را برای ما سخت می‌کند و مجبوریم با توپ کلنجار برویم.

او در پایان گفت: ما هنوز اینجا هستیم؛ یادتان نرود.