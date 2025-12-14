پخش زنده
انتخاب درستی که باعث پیشرفت و توسعه روستای نمونه محمدآباد بخش کویرات آران و بیدگل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس شورای اسلامی بخش کویرات شهرستان آران وبیدگل گفت: روستای نمونه محمدآبادبخش کویرات این باربا ایجاد طرحهای عمرانی وحمایتی درجهت مهاجرت معکوس گامهای موثری برداشته است.
سیدابوالفضل سجادی افزود:این روستا دو هزار و ۳۰۰ نفرجمعیت دارد که ۷۰ درصدطرحهای عمرانی وبزوژهایش خیرسازوبه صورت مشارکتی انجام شده است.
سجادی گفت:دربخش مسکن تاکنون ۵۰ هزارمترمربع زمین اختصاص داده شده وتاکنون بیست واحدمسکونی نیزاحداث شده، که امیدواریم باحمایتهای بنیادمسکن شهرستان آران وبیدگل و اعطای تسهیلات قرض الحسنه دومیلیاردریالی بانرخ ۴ درصد، میزان واحدهای مسکونی به ۲۰۰ واحدافزایش بیداکند.
وی خاطرنشان کرد:دربخش ناحیه کارگاهی نیز ۱۴ واحدکارگاهی احداث شده که میزان اشتغالزایی آنهابه بیش از ۵۰ نفربه صورت مستقیم خواهدرسید.
روستای محمدآباددرفاصله ۳۰ کیلومتری مرکزشهرآران وبیدگل ودرشرق آن قراردارد.